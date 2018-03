Slagerij Delbaere pakt uit met Poespaté 30 maart 2018

02u34 0 Tielt Ambachtelijke slagerij Delbaere in Tielt heeft sinds deze week 'Poespaté' in de toonbank liggen. In de paté is onmiskenbaar de smaak van het Tieltse bier te proeven. Bezieler van het opmerkelijke nieuwe streekproduct is de 21-jarige slager Joran Delbaere.

"Brouwer Stijn David was onmiddellijk enthousiast over mijn idee", vertelt Joran. "Sinds we vorig jaar de erkenning kregen als ambachtsman, ben ik steeds vaker aan het experimenteren. Ik zocht iets nieuws om uit te proberen en kwam haast vanzelf bij het bier De Poes uit, dat per slot van rekening ook een ambachtelijk product is. Het was even zoeken naar het ideale recept, want ik vond het belangrijk dat de smaak van het bier mooi doorkwam. Dat is uiteindelijk goed gelukt, al zeg ik het zelf", besluit Joran.





"Het resultaat mag er zeker zijn", vindt ook Stijn. "Het is erg fijn om met een jonge, enthousiaste slager als Joran te kunnen samen werken. We zijn allebei mensen met een grote passie voor ons vak. Die passie is nu samengevloeid in één streekproduct."





Een potje Poespaté kost vijf euro en is uitsluitend te koop bij slagerij Delbaere in de Meulebeeksesteenweg (SVR)