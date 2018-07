Slager Hans neemt plaats zoon in VADER VAN VERMOORDE BJORN OP KIESLIJST N-VA/ OPEN VLD + VALENTIJN DUMOULEIN

13 juli 2018

02u34 0 Tielt Slager Hans De Vrieze neemt bij de gemeenteraadsverkiezingen de plaats van zijn zoon Bjorn in op de lijst van het kartel N-VA/Open Vld+. De jongeman werd op 1 mei koelbloedig vermoord door liefdesrivaal Jordy V. Zijn vader wil de thema's waar hij voor streefde mee helpen op de agenda zetten.

Bjorn De Vrieze was in Tielt een bekend gezicht. Hij hielp niet alleen mee in de slagerij van zijn vader in de Bruggestraat, maar was ook vele jaren barman in café Cirque Central op de Markt. Sinds een jaar was hij ook politiek actief en was hij van plan om voor Open Vld in de kartellijst met N-VA aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Tot die fatale eerste mei, toen hij aan zijn woning met een kruisboog om het leven werd gebracht door een liefdesrivaal die het niet kon verkroppen dat zijn ex-partner een relatie met hem had. De wereld van vader Hans en moeder Gudrun stortte in, maar het koppel bleef niet bij de pakken zitten. Op de begrafenis beloofde vader Hans ernaar te streven recht te laten geschieden en een maand na de moord heropende ook de slagerij 'omdat Bjorn het zo zou gewild hebben'.





Met diezelfde motivatie stapt vader Hans nu ook in de politiek en vult hij het gaatje op de lijst van N-VA/Open Vld + dat voor Bjorn gereserveerd was, maar na de moord leeg bleef. "Mijn zoon was iemand met een visie, die wist waarvoor hij streefde en die echt voor zijn politiek engagement ging", vertelt Hans. "We hadden allemaal wat tijd nodig om alles te verwerken, maar stilaan groeide de overtuiging dat ik Bjorns plaats op de lijst moest innemen. De partij kwam met dat voorstel en ik ging meteen akkoord. Dit is iets dat ik moét doen. Als eerbetoon aan mijn zoon. Binnen de partij had hij ook heel goede vrienden. Zij hebben altijd veel gedaan voor Bjorn en na het drama zijn ze er ook voor ons geweest. Dit is mijn manier om iets terug te kunnen doen."





Parkeerplan

Voor Hans is het ook al duidelijk welke onderwerpen hij mee in de gaten wil houden. "Mijn zoon had een grote achtergrond in de horeca en wilde werken aan een beter Tielt voor de middenstand. Dat ligt mij als slager uiteraard ook nauw aan het hart en ik zal er voor ijveren om daar werk van te maken. Zo moet er werk gemaakt worden van een deftig parkeerplan in het centrum. Verder wil ik me politiek nog wat inwerken, maar dat komt wel. "





Bjorn krijgt plaats tien op de lijst, die geduwd wordt door schepen Veerle Vervaeke en getrokken door burgemeester Els De Rammelaere. Zij is blij dat Hans het werk van zijn zoon voortzet. "We waren er allemaal kapot van dat Bjorn er plots niet meer was", zegt ze. "Ik kende Bjorn al jaren. Hij was een fantastische kerel met goede ideeën. Sinds hij zich politiek engageerde leerde ik hem ook van een andere kant kennen. Het feit dat zijn vader mee wil streven om zijn ideeën tot uiting te brengen siert hem."