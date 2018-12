Slachthuis terecht voor inbreuken dierenwelzijn na actie Animal Rights Topman zag nog geen dagvaarding in de bus vallen Lieven Samyn

21 december 2018

12u22

Bron: Lieven Samyn 0 Tielt De gedelegeerd bestuurder van en vennootschap achter het slachthuis in Tielt zullen zich eind februari voor de rechter moeten verantwoorden voor inbreuken op het dierenwelzijn, de hygiëne en volksgezondheid. In maart 2017 stelde dierenrechtenorganisatie Animal Rights met undercoverbeelden wantoestanden in het varkensslachthuis aan de kaak.

Op basis van de klacht van Animal Rights startte de Ieperse afdeling van het West-Vlaamse parket, bevoegd voor dierenwelzijn, een opsporingsonderzoek. “Op basis van vaststellingen van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) en de inspectie dierenwelzijn zijn de zaakvoerder en de vennootschap nu gedagvaard”, klinkt het bij Johan Lescrauwaet van het Ieperse parket. “Het proces zal eind februari starten.”

Op de beelden van Animal Rights was te zien dat varkens geslagen en geschopt werden, met kettingen rond de poten uit een vrachtwagen werden gesleept, bij bewustzijn werden opgetakeld, gekeeld en verbloed werden, overleden varkens toch nog gebruikt worden voor de slacht,… Er ontstond toen een storm van protest, met een tijdelijke sluiting door Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) van het slachthuis tot gevolg. Winkelketen Delhaize zette ook de samenwerking stop. Er volgden ook tal van inspecties. Na een tijdelijke sluiting mocht het slachthuis in april onder voorwaarden opnieuw de deuren openen. Het stelde ook een actieplan op om dergelijke wantoestanden in de toekomst te vermijden. Zo kwamen er live-camera’s waarop inspecteurs in real time de slachtactiviteiten kunnen volgen en kon publiek met eigen ogen de slachtactiviteiten volgen tijdens opendeurdagen.

“Zag nog geen dagvaarding”

Topman Thomas De Roover-De Brauwer van de Debra Group reageert verrast op de dagvaarding. “Bij mij of het slachthuis viel voor zover ik weet nog geen dagvaarding in de bus”, reageert hij. “Ik verneem dit via de media. Ik twijfel er niet aan dat dit uit betrouwbare bron komt maar reageren op iets waarvan ik nog niet officieel op de hoogte ben, kan ik niet.” Het proces zal in Ieper plaatsvinden.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is tevreden dat het tot een proces komt. “Een logisch gevolg van de klachten”, aldus advocaat Anthony Godfroid. “Maar het slachthuis heeft het met alle mogelijke middelen proberen tegen te houden. Er is al veel papier over uitgebraakt. Hun advocaat probeerde de verantwoordelijkheid afschuiven op de interimkracht die de undercoverbeelden had gemaakt. Alsof hij daar ook maar enige verantwoordelijkheid had. Het is al te gemakkelijk de werknemers op de vloer te viseren.” Het parket dagvaardde geen enkele werknemer.