Sint-Andriesziekenhuis zoekt extra vrijwilligers Redactie

10 december 2018

15u35 0 Tielt Naar aanleiding van de Dag van de Vrijwilliger zorgt het Sint-Andriesziekenhuis op dinsdag 11 december in de inkomhal voor een infostandje voor potentiële nieuwe vrijwilligers.

“Iedereen met interesse voor vrijwilligerswerk is welkom om kennis te maken met de mogelijkheden in het ziekenhuis”, zegt communicatiemedewerker Valérie-An Desmet. “Denk aan patiënten begeleiden naar de afdelingen, een praatje maken met de mensen, hulp bieden bij het maaltijdgebeuren of zelfs rondleidingen voor bezoekers helpen ondersteunen. De mogelijkheden zijn enorm en kunnen uiteraard aangepast worden aan de wensen van de vrijwilliger.”

De infostand bevindt zich in de onthaalruimte en is te bezoeken op dinsdag 11 december tussen 9.00 en 11.30 uur en 14.00 en 16.00 uur.