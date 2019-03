Sint-Andriesziekenhuis start met avondhospitalisaties voor patiënten met chronische darmaandoeningen Sam Vanacker

06 maart 2019

10u05 0 Tielt Het Sint-Andriesziekenhuis is gestart met namiddag- en avondhospitalisaties voor patiënten die aan een chronische inflammatoire darmaandoening (IBD) lijden. Daarmee biedt het ziekenhuis patiënten met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa de kans om buiten de werkuren behandeld te worden.

Volgens gastro-enteroloog Steven De Coninck krijgt de groep IBD-patiënten vaak te maken met problemen op het gebied van werk of studies omdat ze op regelmatige basis tijdens de werkuren langs moeten komen voor hun intraveneuze behandeling. “Vooral jonge, werkende mensen en studenten hebben het moeilijk om dit praktisch te kunnen bolwerken. Om hieraan tegemoet te komen, hebben we besloten voortaan late middag- en avondsessies in te richten zodat werk of studies niet onder de behandeling lijden.”

“Vaak durven mensen met een chronische darmontsteking niet over hun ziekte te vertellen aan hun werkgever, wat maakt dat zij dan een groot stuk van hun verlof moeten spenderen aan hun behandeling”, vult IBD-verpleegster Ann Bommerez aan. “Ook de schrik om het werk te verliezen door een te hoog aantal ziektedagen per jaar speelt een rol.”

De behandeling wordt voortaan dus in de late namiddag of avond opgestart. “Alles samen dient de patiënt gemiddeld slechts twee uur in het ziekenhuis te blijven”, zegt verpleegkundig directeur Mathijs Samyn. “Ook in andere ziekenhuizen en dagklinieken werkt men overigens aan een kortere verblijfsduur bij therapie om zo de impact op het leven van de patiënt te beperken. Maar een systematische avondhospitalisatie zoals bij ons is een unicum in de Vlaamse ziekenhuiswereld.”