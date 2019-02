Sint-Andriesziekenhuis sponsort rolstoeldansvereniging Paradanszo uit Ingelmunster Sam Vanacker

06 februari 2019

16u03 3 Tielt Het Sint-Andriesziekenhuis heeft op 5 februari een cheque van 778,83 euro overhandigd aan rolstoeldansvereniging Paradanszo uit Ingelmunster. “Een vereniging die we een warm hart toedragen en met plezier steunen”, zegt verpleegkundig directeur Matthijs Samyn.

Elk jaar organiseert het Sint-Andriesziekenhuis op 30 november – Sint-Andriesdag, het naamfeest van het ziekenhuis – enkele activiteiten voor de medewerkers. Daarbij wordt telkens een bepaalde organisatie of vereniging gekozen om geld voor in te zamelen. Dit keer ging de opbrengst van de verkoop van wafeltjes en wenskaarten naar Paradanszo, een dansvereniging met 45 leden tussen 8 en 65 jaar die om de twee weken samenkomen om te rolstoeldansen.

“Onze dansgroep is uniek omdat we openstaan voor meervoudig beperkte personen”, legt voorzitster Carine De Paepe uit. “Onze leden komen zowel uit West- als Oost-Vlaanderen. Naast de lessen geven we initiaties in zorgcentra en verzorgen we optredens zoals onder andere op Labadoux. De kers op de taart is onze driejaarlijkse dansshow in de sporthal van Ingelmunster, waar we optreden voor zeshonderd mensen. We zijn dankbaar voor de steun en zullen het geld gebruiken voor onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie of om een bus te huren om naar de nationale rolstoeldansdag te gaan.”