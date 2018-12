Sint-Andriesziekenhuis scoort goed op vlak van griepvaccinaties Sam Vanacker

14 december 2018

10u32 0 Tielt Maar liefst 81,3 procent van de medewerkers van het Sint-Andriesziekenhuis liet zich dit jaar vaccineren tegen griep. Weinig Vlaamse ziekenhuizen doen beter. “Een gevolg van intensieve educatie en sensibilisering”, weet verpleegkundig directeur Matthijs Samyn.

Begin oktober nog wees onderzoek uit dat slechts 54 procent van de verpleeg- en zorgkundigen op de Vlaamse spoedgevallendiensten zich liet vaccineren tegen de griep. Onderzoekers en virologen wezen er toen op dat dat cijfer omhoog moest. Het Sint-Andriesziekenhuis haalt alvast ruimschoots de vooropgestelde quota van de Vlaamse Overheid. Na een intensieve griepvaccinatiecampagne die midden oktober van start ging, is ondertussen ruim 81 procent van alle medewerkers gevaccineerd tegen griep. De spoedafdeling behaalde zelfs een percentage van 91,7.

Verpleegkundig directeur Matthijs Samyn laat weten dat het ziekenhuis dit jaar extra inzette op het informeren van de medewerkers. “Vaccinatie is essentieel om niet enkel de medewerkers, maar ook de patiënten en bezoekers te beschermen tegen het griepvirus. We moeten af van de verkeerde veronderstelling dat je griep kan krijgen van de vaccinatie.”

“Educatie en sensibilisering zijn heel belangrijk in dat verhaal. We zijn onder meer actief rond gegaan op de afdelingen met een mobiele prikkar, we praten met onze medewerkers en nuanceren de misvattingen. Er is ook een centraalvaccinatielokaal en op het intranet werd een informatief promofilmpje gelanceerd. Die inspanningen resulteerden in een gouden griepvaccinatiecertificaat van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Een mooie beloning. Ook het Woon-en zorgcentrum Sint-Andries behaalde trouwens met 87,5 procent een gouden certificaat.”