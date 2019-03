Sint-Andriesziekenhuis in vizier van Kom Op Tegen Kanker wegens geen erkenning borstkliniek Sam Vanacker

15 maart 2019

15u05 0 Tielt Zeven Vlaamse ziekenhuizen stellen zich op hun website voor als borstkliniek, hoewel ze daar wettelijk niet voor erkend zijn. Ook het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt zou zich volgens Kom op Tegen Kanker schuldig maken aan ‘het verspreiden van misleidende informatie’, al benadrukt medisch directeur Antonio Gazziano dat Sint-Andriesziekenhuis ook zonder erkenning de nodige kennis in huis heeft.

Vlaanderen telt op dit moment 33 erkende borstklinieken. Dat zijn erkende expertisecentra die garant staan voor een kwaliteitsvolle behandeling van borstkanker. Alle expertise noodzakelijk voor de diagnose, behandeling en opvolging van borstkanker zijn er aanwezig. Bijkomende voorwaarde is dat de borstklinieken ook een minimum aantal patiënten behandelen zodat er ervaring opgebouwd kan worden. Uit het jaarverslag van Kom op tegen Kanker blijkt dat zeven ziekenhuizen, waaronder dat van Tielt, niet voldoen aan die voorwaarden en zich onterecht profileren als borstkliniek.

Het kan niet door de beugel dat ziekenhuizen onjuiste informatie verspreiden of een verwarrende term als borstcentrum gebruiken. Die misleiden de patiënt.” Ward Rommel, verantwoordelijke Zorg & Behandeling van Kom op tegen Kanker

Ward Rommel, verantwoordelijke Zorg & Behandeling van Kom op tegen Kanker schuwt de zware woorden niet. ‘Iemand die de diagnose kanker krijgt, heeft recht op duidelijkheid. Het kan niet door de beugel dat ziekenhuizen onjuiste informatie verspreiden of een verwarrende term als borstcentrum gebruiken. Die misleiden de patiënt. We vragen de overheid om hier strikt op te controleren en roepen haar op om zelf transparant te communiceren over de expertisecentra. Het blijft voor patiënten nog te vaak onduidelijk welke ziekenhuizen voldoende expertise hebben om hen te behandelen”

Samenwerking met AZ Delta

Antonio Gazziano, medisch directeur van het Sint-Andriesziekenhuis, bevestigt dat Tielt geen erkenning heeft, maar nuanceert de zaken “Ik verzeker u dat wij alle kennis in huis hebben om borstkankerpathologie correct te behandelen. Vorig jaar hebben we hier 59 patiënten behandeld. De limiet om een erkenning te kunnen aanvragen ligt op zestig. Maar dat betekent niet dat patiënten hier een minder kwalitatieve behandeling krijgen dan in een borstkliniek waar jaarlijks honderd patiënten komen.” Nog volgens Gazziano wordt heel nauw samengewerkt met het Roeselaarse AZ Delta, dat wél een erkende borstkliniek heeft. “We delen de kennis en bespreken samen met de collega’s uit Roeselare de casussen.”

Vorig jaar hebben we hier 59 patiënten behandeld. De limiet om een erkenning te kunnen aanvragen ligt op zestig. Dat de patiënt voor een basisbehandeling dicht bij huis terecht kan is belangrijk.” Antonio Gazziano, Medisch directeur Sint-Andriesziekenhuis

Tot slot breekt de arts een lans voor het behouden van decentrale diensten. “Er is enerzijds veel positiefs te zeggen over de schaalvergroting in de sector, maar anderzijds hebben perifere ziekenhuizen nog steeds een belangrijke rol te vervullen op vlak van dienstverlening. Dat de patiënt voor een basisbehandeling dicht bij huis terecht kan blijft een grote meerwaarde. Verder gaan we uiteraard alles in het werk stellen om de limiet van zestig patiënten zo snel mogelijk te halen zodat we zelf ook de erkenning krijgen.”

Behalve Tielt claimen ook het Heilig Hart Tienen, het AZ Oudenaarde, het AZ Lokeren, het AZ West Veurne, het AZ Heilige Familie Rumst en het AZ Glorieux Ronse de term borstkliniek of borstcentrum, ook al zijn die ziekenhuizen strikt genomen geen erkende borstklinieken.