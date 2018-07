Simon Bekaert trekt lijst sp.a, die solo gaat 07 juli 2018

Sp.a trekt alleen naar de kiezer en heeft niet verrassend eerste schepen Simon Bekaert als lijsttrekker aangeduid. Vroegere coalitiepartner Groen had eerder al te kennen gegeven alleen naar de kiezer te trekken.





De vijf andere sp.a-gemeenteraadsleden staan opnieuw op de lijst en krijgen een prominente plaats: schepenen Guido Mehuys en Robben Huyghelier op plaats drie en vier, Margot Baeckelandt op stek twee, Vic Verbrugghe op vijf en John Van Hollebeke op acht. Tweede vrouw op de lijst is Micheline Gourlandt uit Kanegem op zes. Lijstduwer is ex-schepen Birger De Coninck.





Andere opvallende namen op de lijst zijn Belgisch en Vlaams jeugdkampioene judo Nadine Spessart (22), wielerclub Batavia-voorzitter Rita Schatteman (61), Jatinder Singh en Robbens zus Marte Huygheier (22) en Sabine Verbeken, dochter van oud-schepen Astère Verbeken uit Aarsele. (VDI)