Simon Bekaert is provinciaal sp.a-voorzitter 30 november 2018

02u22 0

Uittredend Tielts schepen Simon Bekaert is de nieuwe voorzitter van sp.a West-Vlaanderen. Woensdagavond werd hij benoemd tijdens een provinciaal congres van de partij. Verder wordt hij ook fractieleider in de nieuwe provincieraad en staat hij straks op de eerste opvolgersplaats op de sp.a-kieslijst voor het Vlaams parlement. Volgens Bekaert verdoezelen de tegenvallende resultaten op gemeenteraadsvlak (783 voorkeurstemmen) zijn prestaties op provinciaal niveau. "In eigen stad hield ik stand en in alle grotere steden en gemeenten van het kiesdistrict Kortrijk-Roeselare-Tielt had ik de meeste voorkeurstemmen. In dat verband denk ik dat de lijsten voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen een soort communicerende vaten waren. Niet iedereen kleurt graag twee keer hetzelfde bolletje. Hoe dan ook zullen we met sp.a in Tielt de komende legislatuur constructief oppositie voeren.





(SVR)