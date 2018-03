Shopevent Window Fashion 09 maart 2018

De handelaars uit het kernwinkelgebied in Tielt zetten zaterdag en zondag hun deuren open voor het shopevent Window Fashion. Tientallen winkels zijn ook op zondag open en verwennen de klanten met extraatjes, terwijl er in de centrumstraten straatanimatie is. Op zondag animeert Clown Tobi de kinderen en er rijdt een treintje die bezoekers van het Gen. Maczekplein, de Collegesite of het Minderbroedersplein tot in de verkeersvrije Kortrijkstraat en terug brengt. Wie op zondag een kasticketje binnen brengt bij de promostand op de Markt, maakt kans op een geschenkje van de stad. (SVR)