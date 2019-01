Sfeercafé Cirque Central wordt jongerencafé ClubCentral Sam Vanacker

11 januari 2019

17u16 0 Tielt Op vrijdag 18 januari heropent café Cirque Central op de markt de deuren als jongerencafé ClubCentral. Quinten Ghekiere en Gilles Baert staan er van dan af achter de tapkraan. Die laatste is de zoon van de eigenaar van het café.

De Cirque Central staat al zowat een half jaar te koop, maar sinds kort heeft eigenaar Joris Baert de ‘te koop’-bordjes er weer verwijderd. Joris kocht het café zo’n vijf jaar geleden. Behalve van de Cirque Central is hij ook eigenaar van twee cafés en een aantal studentenkoten in Gent. “Daar kruipt veel tijd in en ik moet toegeven dat ik me daardoor de laatste jaren relatief weinig heb aangetrokken van het café in Tielt. Daarom heb ik ook een half jaar geleden beslist om het te verkopen. Het stond nog steeds te koop toen mijn zoon me plots vroeg of hij z’n kans mocht wagen.”

Joris stemde toe en op 18 januari blaast zijn negentienjarige zoon Gilles het café nieuw leven in. Dat doet hij niet alleen, maar samen met goede vriend Quinten Ghekiere (19). Ondanks hun relatief jonge leeftijd hebben de twee al wat ervaring in de horeca onder de gordel. Zo draaide Gilles al mee in een café van zijn vader in Gent en ook Quinten heeft ervaring als barman.

De twee herdoopten het café tot ClubCentral en mikken resoluut op een jonger publiek. “We in de eerste plaats de belichting aanpassen, terwijl ook de dj-booth een stuk groter wordt. Verder gaan we achteraan een vipruimte voorzien en gaan we stevig inzetten op de verkoop van flessen, zoals dat ook hoort in een club. Wat betreft evenementen denken we bijvoorbeel aan een dj-contest of een after school party. Voorlopig zijn we wel enkel op vrijdag-en zaterdagavond open. Van zodra het buiten terug wat warmer wordt, is het de bedoeling dat we zeven dagen op zeven open zijn. En dan zetten we uiteraard ook het terras buiten.”