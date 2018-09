Senioren genieten van virtuele fietsritjes door eigen streek 06 september 2018

Omdat bewegen voor senioren belangrijk is, heeft het OCMW van Tielt geïnvesteerd in een 'fietslabyrint'. Dat is een soort hometrainer met daaraan een scherm met fietssoftware. Terwijl de bejaarden fietsen, wordt op het scherm een fietsroute afgelegd. "Er is keuze tussen 250 trajecten, gaande van Tokyo tot New York, maar om ook het nostalgisch element mee te nemen, hebben we vier Tieltse fietsroutes laten ontwikkelen", legt OCMW-voorzitster Pascale Baert (Iedereen Tielt) uit. "Hiervoor schakelden we de hulp in van kenners Berenice Vanrenterghem, Marc Arickx, Johnny De Vrieze en Luc Vanrenterghem. Geen enkel pareltje werd vergeten en de mensen van het Fietslabyrint brachten begin juli de routes heel mooi in beeld. Het resultaat mag er zijn."





Foto SVR (SVR)