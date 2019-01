Schouwburgzaal Gildhof weer klaar voor publiek na lijdensweg van drie jaar Sam Vanacker

23 januari 2019

19u53 0 Tielt Na een lijdensweg van ruim drie jaar is de schouwburgzaal van het Tieltse Cultuurcentrum eindelijk klaar om weer publiek te ontvangen. Om van een officiële opening te kunnen spreken is er nog te veel werk aan het gebouw, maar de schouwburgzaal is in elk geval een pareltje.

Het Gildhof ging dicht in november 2015 nadat er schadelijke asbestvezels werd ontdekt. De ene sanering en reiniging na de andere gebeurde, maar het asbest bleek bijzonder hardnekkig.

Dus besliste de stad om de grove middelen in te zetten. Nagenoeg het volledige historische gebouw werd onder handen genomen en de schouwburgzaal werd tot op het bot gestript. Vier miljoen euro kostten de werken. Drie jaar zaten het cultuurcentrum én tientallen verenigingen zonder zaal. Sommige verenigingen gelastten voorstellingen af, anderen zochten en vonden alternatieve locaties. Aan dat alles komt nu een einde.

Nog veel werk

Of toch deels. De deadline voor de modernisering en herinrichting van de zaal werd gehaald, maar dat geldt niet voor de rest van het gebouw. Zo zijn de werken aan de Desseynzaal en het Vossenhol nog lang niet achter de rug.

“Dat maakt niet uit”, klinkt het bij artistiek directeur Rik Demoen. “We hebben alles op de schouwburgzaal gezet, het hart van ons cultuurcentrum. Het was een helse spurt. Sommigen geloofden niet dat het op tijd af ging geraken, maar ik ben de hoop geen moment verloren. Begin deze week was het hier nog een drukte van jewelste. We hebben het gehaald.”

Gildhof 2.0

Kersvers schepen van cultuur Grietje Goossens (Iedereen Tielt) nam het woord bij de heropening van de zaal.

“Het resultaat is fantastisch. Vandaag schakelen we over naar een nieuwe toekomst voor het culturele leven in Tielt. 450 comfortabele zitjes, eigentijds theaterdesign, de beste akoestische kwaliteiten, een heringericht podium en een automatisch trekkensysteem, allemaal in een enegriezuinige, moderne omgeving. Kortom: dit is een Gildhof 2.0. Maar door omstandigheden hebben de werken wat vertraging opgelopen. Daarom zal de echte, officiële opening van het nieuwe Gildhof pas in september 2019 plaatsvinden, bij de start van het nieuwe cultuurseizoen. Tegen dan zullen ook de Desseynzaal en het Vossenhol helemaal klaar zijn.”

Uitbater gezocht

Tegen die tijd hoopt de stad ook een nieuwe uitbater gevonden te hebben voor theatercafé Foyer De Scène. Al is er daar een tussentijdse oplossing voor. “Een medewerker van de stad zal tijdelijk de Foyer voor haar rekening nemen als er voorstellingen gepland zijn”, gaat Goossens verder. “In afwachting van een nieuwe concessiehouder.”

Het vernieuwde Gildhof haalt komend weekend overigens meteen de grote kannonnen boven. Zowel op vrijdag, zaterdag als zondag staan er optredens gepland, van respectievelijk Els Dottermans, Yevgueni en Mich Walschaerts.

Verder plant het cultuurcentrum de komende weken een grote reclamecampagne, waarbij in alle Tieltse bussen folders zullen worden uitgedeeld. Iedereen die het gloednieuwe en hypermoderne theaterzaal met eigen ogen wil komen beleven, zal daar met andere woorden uitgebreid de kans toe krijgen.