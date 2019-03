Schoonheidsinstituut Shine krijgt ‘100% suikersalon’-award Sam Vanacker

13 maart 2019

12u52 3 Tielt Ellen De Decker, zaakvoerster van Schoonheidsinstituut Shine in Ter Booye in Tielt, is beloond met een ‘100% suikersalon-award’. Ze kreeg die van Hilde Laenen, zaakvoerder van Roxy Pro, verdeler van suikerpasta’s voor suikerontharing.

De award is een beloning omdat Ellen alleen nog met suikerpasta onthaart. “De reacties van de klanten in ons salon zijn zo positief op de suikerbehandeling dat we niet lang getwijfeld hebben om alleen nog met suiker te ontharen”, zegt Ellen. “Suikerontharing is een zachte, veilige en effectieve methode om alle delen van het lichaam te ontharen met alleen maar natuurlijke producten. Klanten ervaren minder pijn, hebben minder last van ingegroeide haartjes, irritaties en allergieën.”

Het was het tweede jaar op rij dat de ‘Suikersalon-awards’ uitgereikt werden. Dit jaar werden de awards uitgereikt bij Asap Nails & Beauty te Brugge. Tweeënveertig schoonheidsinstituten kregen er de award.