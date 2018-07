School krijgt 159.000 euro om sportzaal open te stellen 07 juli 2018

02u35 0

De Vlaamse overheid trekt 11 miljoen euro uit voor 87 scholen zodat die hun sportinfrastructuur na de schooluren kunnen openstellen voor sportclubs.





Dikwijls is de infrastructuur niet toegankelijk om praktische redenen. Er is bijvoorbeeld geen aparte toegang, of de uitbating vormt een struikelblok. Daar wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) nu verandering in brengen.





In onze regio gaat 159.359 euro naar GO-school Campus De Reynaert in Tielt. Sportschepen Simon Bekaert (sp.a) is tevreden met de goedkeuring van het dossier. "Het gaat om een mooie samenwerking tussen de school en de sportraad. De school zal het geld gebruiken voor het vernieuwen van de turnzaal en via de sportraad zal de zaal opgenomen worden in het aanbod voor verenigingen." Ook burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) laat van zich horen. "Dubbel gebruik van de infrastructuur juichen we absoluut toe. Nu gaat het over sportinfrastructuur. Maar ook voor pakweg de academies zijn er mogelijkheden. Wie weet werkt dit inspirerend." (SVR)