Scholengemeenschap Molenland schrapt hervormingsplannen 17 november 2018

Scholengemeenschap Molenland is afgestapt van de plannen om een school in Tielt en één in Ruiselede om te vormen tot centrale locaties voor een brede eerste graad voor alle leerlingen. Even zag het ernaar uit dat onder meer De Bron zou ophouden te bestaan in zijn huidige vorm, wat tot protest in de school leidde. "Die piste werd verkend", geeft coördinerend directeur Rik Delmotte toe. "Maar momenteel liggen de meningen nog te ver uit elkaar om die stap te zetten. Men is op dit moment niet klaar voor een dergelijke grote hervorming. In overleg met het personeel wordt nu een modernisering van de eerste graad inhoudelijk uitgewerkt, waarbij alle huidige locaties behouden blijven. Wel versterken we de samenwerking waar mogelijk. Voor de eerste graad zal het plaatje nog voor de kerstvakantie volledig duidelijk zijn, zodat iedereen tijdig over het studieaanbod in de Tieltse regio geïnformeerd wordt." Eerder gingen gelijkaardige hervormingsplannen van scholengroep Sint-Michiel in Roeselare ook al terug de koelkast in.





Daar trokken leerlingen en leerkrachten zelfs meermaals de straat op uit protest. (SVR)