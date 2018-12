Scholengemeenschap Molenland licht moderniseringsplannen toe “Geen sprake van eenheidsworst” Sam Vanacker

11 december 2018

11u04 0 Tielt Scholengemeenschap Molenland heeft gisteren tekst en uitleg gegeven bij de geplande hervorming van het secundair onderwijs. Zoals eerder aangekondigd is het plan om met domeinscholen te werken afgevoerd. Wel zal het studieaanbod in de betrokken scholen licht veranderen vanaf 1 september 2019.

Op 1 september 2019 gaan alle Vlaamse scholen aan de slag met nieuwe eindtermen, lessentabellen en leerplannen. Dat brengt met zich mee dat de benamingen van de lessenpakketten veranderen. Zo wordt Handel voortaan ‘Economie en Organisatie’. Techniek-Wetenschappen wordt STEM-wetenschappen. Sociale en Technische Vorming wordt ‘Maatschappij en Welzijn’. Hoe het studieaanbod concreet ingevuld wordt, is aan de scholengemeenschap om uit te maken. In Tielt blijven die opleidingen aangeboden worden in de scholen die er nu al in gespecialiseerd zijn.

De Bron behoudt Grieks-Latijn, het VTI blijft de STEM-school bij uitstek en ook het Sint-Jozefsinstituut behoudt STEM (Techniek-Wetenschappen) en Maatschappij en Welzijn. Nieuw is dat Handelsinstituut Regina Pacis behalve Economie en Organisatie straks in de eerste graad ook de optie Sport aanbiedt. Instituut Sancta Maria in Ruiselede krijgt er dan weer de optie Latijn bij. In de B-stroom (voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behaalden) komt er een basisoptie Sport in het VTI, een basisoptie economie en organisatie in het SJI en een basisoptie STEM in Sancta Maria.

Algemeen directeur Rik Delmotte benadrukt dat de eigen identiteit van de scholen dus behouden blijft. “Er is al veel inkt gevloeid over de modernisering van het secundair onderwijs. Ik geef toe dat we even hebben nagedacht over een horizontaal model met een brede oriënterende eerste graad. Dat systeem heeft zeker een meerwaarde op vlak van oriëntatie voor de leerlingen, maar zoiets zou een enorme verschuiving van zowel personeel als leerlingen teweeg hebben gebracht. Daar is op heden geen draagvlak voor. Het personeel moet per slot van rekening mee in dit verhaal.”

“Anderzijds hebben we nu wel een breed gedragen plan terwijl er van ‘eenheidsworst’ - die vreselijke term waar zo vaak mee werd gegooid in de pers - helemaal geen sprake is. Integendeel. Het aanbod wordt breder door samen te werken. En door klasgroepen te vormen op basis van vergelijkbare mogelijkheden en interesses van leerlingen kunnen we nog beter observeren en oriënteren.”