Santa in the sky brengt Tieltenaars in hogere sferen Sam Vanacker

22 december 2018

17u52 0 Tielt De 1.000 klassiekers van Radio 2 hebben zaterdagnamiddag voor een toch wel opmerkelijke kerstervaring gezorgd in Tielt. Op de collegesite bracht ‘Santa In The Sky’ de bezoekers letterlijk in hogere sferen.

Terwijl in de mobiele studio van Radio 2 onder meer bekende Tieltenaars Leander Verdievel en Ann De Craemer live geïnterviewd werden, konden bezoekers hun favoriete nummers in de top 1.000 van Radio 2 stemmen. In ruil voor die stem kregen ze een kaartje voor een zitje op een bijzondere kerstattractie.

22 dapperen werden zowat om de twintig minuten met een kraan tot op een maximum van 40 meter hoogte gehesen, terwijl ze in de lucht getrakteerd werden op een glaasje cava en een warm hapje. De kerstman himself zorgde voor de nodige animo tijdens de vlucht. Het fantastische zicht kreeg je er helemaal gratis bij.