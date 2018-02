Sanctie voor 21 Bron-leerlingen? VLAK VOOR 100-DAGENVIERING: POLITIE NEEMT ILLEGAAL VUURWERK IN BESLAG HANS VERBEKE SAM VANACKER

22 februari 2018

02u38 0 Tielt Na een tip van een alerte ouder heeft de politie een kleine hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen bij een leerling van middelbare school De Bron. Liefst 21 leerlingen lopen in het vizier van de directie en de politie, die een onderzoek voert. Wellicht worden zij geweerd van minstens een deel van de festiviteiten rond de 100 dagen. "Er zijn grenzen overschreden", klinkt het bij de directie.

De week die de viering van de 100 dagen voorafgaat, is er traditioneel een van hoogspanning in heel wat scholen. Een minderheid van feestvierders, maar ook leerlingen van andere leerjaren profiteren immers van de gelegenheid om verder te gaan dan toegelaten. De schooldirecties zijn extra alert, maar blijkbaar houden ook links en rechts ouders van leerlingen een oogje in het zeil. "We kregen een tip dat een leerling via het internet illegaal vuurwerk had aangekocht met de bedoeling dat komende vrijdag te gebruiken op de 100-dagenviering", zegt commissaris Filip Feraux. "Daarop zijn we een onderzoek gestart."





De politie vond het vuurwerk bij de leerling thuis, in Ingelmunster. Al snel werd duidelijk dat de leerling niet de enige was die de 100-dagen wilde laten knallen. Het onderzoek spitst zich toe op 21 studenten.





Illegaal vuurwerk

Maandag, maar ook dinsdag en gisteren ging de politie daarvoor langs op school. "Een deel van het in beslag genomen vuurwerk mag in ons land niet verkocht worden en is dus illegaal", zegt Feraux. "Enkele vuurpijlen zijn bovendien van een zwaar kaliber: gevaarlijk voor wie er niet mee vertrouwd is."





De directie van De Bron zit met gemengde gevoelens. "We zijn uiteraard niet gelukkig met de situatie, maar zijn anderzijds blij dat er vooraf efficiënt wordt gehandeld", zegt directeur Wim Popelier. "De 100-dagenviering moet een feest blijven, maar we stellen vast dat ondoordachte acties van enkelingen dat op de helling zetten. Dat is overigens ook het geval in andere middelbare scholen. Het initiatief kan alleen verder blijven bestaan als de afspraken gerespecteerd worden. Het mag en moet ludiek zijn - ook bij ons vliegt op zo'n dag al eens een braadkip over de schoolmuur - maar er mogen geen grenzen worden overschreden. Zo werd in het verleden al binnengedrongen in de school en werden ook vernielingen aangericht. Dat is uiteraard onaanvaardbaar."





Dat er sancties volgen, is duidelijk, maar daar wil Popelier voorlopig nog maar weinig over kwijt. "We zullen ordemaatregelen nemen", zegt de directeur. "Het ziet er naar uit dat een aantal leerlingen zal geweerd worden op minstens een deel van de festiviteiten. Mogelijk wordt daar ook strafstudie aan gekoppeld. De leerlingen in kwestie worden persoonlijk ingelicht, net als hun ouders."