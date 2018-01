Samen klinken op het nieuwe jaar 02u37 0 Tielt Her en der in onze regio kan je zondag samen klinken op 2018.

Traditiegetrouw organiseert het stadsbestuur van Tielt een nieuwjaarsdrink op de Markt voor alle inwoners. Dit keer wordt er geklonken op het nieuwe jaar op zondag 7 januari tussen 11 en 13 uur. Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden bovendien de winnaars van de eindejaarsactie bekend gemaakt. Vanuit de deelgemeenten worden gratis bussen ingelegd, die telkens van aan de kerk vertrekken. In Aarsele vertrekt de bus om 10.30 uur, in Kanegem en Schuiferskapelle om 10.45 uur. De bussen vertrekken terug om 13.05 uur op het Maczekplein.





Het gemeentebestuur van Ingelmunster organiseert op zondag 7 januari een gratis nieuwjaarsreceptie voor zijn inwoners in het ontmoetingscentrum in de Bollewerpstraat 3. Tussen 11 en 15 uur kan je nieuwjaarswensen uitwisselen met een drankje en een hapje, een streepje muziek en wat animatie voor kinderen. Je kan er ook een bezoekje brengen aan het nieuwe gebouw van school De Zon en kinderopvang Villa Max.





In Izegem vindt de gratis nieuwjaarsreceptie ook zondag plaats, maar dan vanaf 11 uur op de Grote Markt. Je kan er terecht voor een drankje, een hapje en wat muzikale animatie.





Het gemeentebestuur van Ledegem nodigt al zijn inwoners uit op de nieuwjaarsreceptie. Die vindt zondag van 11 uur tot 13 uur plaats in de technische loods, Roeselarestraat in Rollegem-Kapelle. De muziek komt van De Casanova's en DJ Mario. (SVR/VDI)