Saartje voetbalt voor goede doel 15 mei 2018

Zaterdag werd de 13de Olivier de Duivelcup georganiseerd op het veld van VV Tielt. 24 liefhebbersploegen namen het tegen elkaar op. Onder hen ook een ploeg van de VRT met in zijn rangen presentatrice Saartje Vandendriessche. Zij wonnen op het eind van de dag de finale niet. "Die eer was voor de ploeg Leuven Centraal weggelegd", vertelt Rutger Vanseveren van de organiserende Schuimforellen. "Er was ook nog een tombola waarbij we o.a. voetbaltruitjes van Dries Mertens bij Napoli en Paul Pogba bij Manchester United weg gaven. De opbrengst schenken we dit keer aan een Afrikaans weeshuis, waar mede-Schuimforel Leander Verdievel en zijn vriendin twee kindjes hebben geadopteerd. (VDI)