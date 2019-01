Rus riskeert 2 jaar cel voor inbraken en diefstal van gsm’s ter waarde van 18.000 euro Jelle Houwen

10 januari 2019

13u50 0 Tielt Een 32-jarige man, die officieel staatloos is, maar wel geboren werd in Rusland, riskeert twee jaar cel voor een inbraak in een gsm-winkel in Tielt.

Op 17 juni 2016 werd ingebroken in Alfa Solutions in Tielt. Eerder werd ook al ingebroken in het filiaal in Izegem. In Tielt werd het etalageraam ingeslagen met een zware baksteen. Op camerabeelden was te zien hoe drie dieven de winkel binnendrongen en in amper een halve minuut heel wat etalagekasten leegroofden. De totale buit bedroeg achttienduizend euro aan gestolen gsm’s. De dieven bleven lange tijd buiten beeld, maar in de winkel trof de politie wel een DNA-spoor aan. Dankzij het bloedspoor belandden de speurders uiteindelijk bij Artem N. Hij was in Zweden opgepakt voor andere feiten en daar werd DNA van hem afgenomen. Zo konden de speurders in België de link leggen met de inbraken in Izegem en Tielt. De man is ondertussen op vrije voeten en liet verstek gaan. Hij riskeert twee jaar cel en een boete.