Ruim 250.000 euro om woonaanbod regio Tielt te versterken

23 januari 2018

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) heeft een subsidie van 253.340 euro toegekend aan het intergemeentelijk samenwerkingsproject (IGS) 'Wonen Regio Tielt'. Dat is een project waarbij de gemeenten Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene hun woonbeleid op elkaar afstemmen.





"Door de beperkte schaal van heel wat Vlaamse gemeenten slagen sommige besturen er niet altijd in om hun doelstellingen te realiseren. Wanneer verschillende gemeenten nu de handen daarvoor in elkaar slaan, lukt dat wel," zegt Homans. "Enerzijds moet de samenwerking zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod en een verbetering van de woonkwaliteit.





Anderzijds moeten inwoners met woonaanvragen geinformeerd, geadviseren en begeleid kunnen worden. Ten slotte sporen we ook de gemeenten ertoe aan om de lokale private huurmarkt verder te verkennen en ondersteunen."





Begin dit jaar telde Vlaanderen 44 projecten met 196 gemeenten die samenwerken rond woonbeleid en daarvoor Vlaamse subsidies ontvangen. (SVR)