Rotary en Mivalti planten 350 bomen 18 april 2018

Serviceclub Rotary Tielt heeft een plantactie gehouden. "De stad had enkele voorstellen, maar uiteindelijk kozen we ervoor om het domein van Mivalti te vergroenen", zegt Grégoire de Kemmeter van Rotary Tielt. "De personen met een beperking die hier wonen, verdienen dat beetje extra levenskwaliteit. Samen met de bewoners, een 30-tal in totaal, hebben we zo'n 350 bomen geplant, die straks samen een mooie tuin zullen vormen."





(CDR)