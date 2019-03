Rook ontsnapt van onder het dak door slecht functionerende kachel VHS

30 maart 2019

Een interventie in de straat waar de kazerne gevestigd is, het gebeurt niet elke dag. De Tieltse brandweer kreeg er vrijdagavond rond half tien toch mee te maken. De blussers rukten uit naar een huis waar twee Roemenen wonen. “Er was een probleem met een houtkachel op de eerste verdieping waardoor zich rook verspreidde op zolder”, zegt Lieven Rijckaert, bevelhebber van de Tieltse brandweerpost. “Een passant had dat opgemerkt en sloeg alarm. Ook wij vreesden even dat het om een echte brand ging maar al snel bleek het tegendeel. We doofden de kachel en ventileerden de zolderverdieping. Daarmee was de klus geklaard.” Een vakman zal nu ingeschakeld worden om de kachel weer in orde te brengen.