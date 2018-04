Rommelmarkt Sint-Paulus 24 april 2018

De vzw Parochiale Werken Sint-Paulus organiseert op zondag 6 mei van 7.30 uur tot 17.30 uur een rommelmarkt in de Fonteinestraat.





Het standgeld bedraagt vier euro voor vijf meter. Inschrijven kan bij Marie-Louise Bernardi op 0474/36.83.14 of via mary.louiske1@gmail.com. (SVR)