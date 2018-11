Roger (90) met wagen gegrepen door trein GEPENSIONEERD ZAAKVOERDER CEREMONIEËN ROGER OMGEKOMEN LIEVEN SAMYN

23 november 2018

02u28 0 Tielt Aan de overweg van de Meulebeeksesteenweg is gisteren kort na de middag een auto gegrepen door een trein. Roger Eeckhout (90) uit Meulebeke zat achter het stuur van zijn BMW en overleefde de hevige klap niet. Het treinverkeer bleef urenlang onderbroken.

Het was rond kwart voor één toen Roger met zijn BMW van Tielt richting Meulebeke reed. Aan de overweg vlak bij de autokeuring liep het fout. "Volgens mij stond de auto stil en waren de slagbomen naar beneden", vertelt een arbeider die samen met enkele collega's met zijn lichte vrachtwagen achterop kwam. "Plots was er een enorme klap toen de trein passeerde. Ik zag een stofwolk en het motorblok van de BMW wegvliegen. Ik stond perplex. Meteen stapte ik uit en belde de hulpdiensten. Ik opende nog even de deur van de wagen om de toestand van de automobilist te controleren. Maar hij gaf geen teken van leven meer, ik hoorde of zag geen ademhaling meer en voelde geen pols meer."





De trein die van De Panne richting Gent reed, botste aan volle snelheid tegen de voorkant van de BMW die volledig verhakkeld raakte. Door de klap vloog het motorcompartiment tegen de geparkeerde Citroën Berlingo van Jerry Degrande uit Meulebeke. "Mijn wagen stond al enige tijd voor de woning van mijn collega", vertelt hij. "We rijden samen naar het werk. Plots belde mijn schoonmoeder. Achteraan liep mijn wagen veel schade op. Maar het slechtste nieuws is natuurlijk voor de familie van die automobilist."





Verblind

Wat er precies gebeurde, is nog niet helemaal duidelijk. Wel zeker is dat de BMW de sporen te dicht genaderd was. Mogelijk duwde Roger het rempedaal te weinig in, waardoor zijn wagen in automatische versnelling nog wat vooruitbolde. Of was hij verblind door de zon. Een deskundige onderzocht in opdracht van het parket de precieze omstandigheden op zoek naar een oorzaak. Dat duurde tot na zonsondergang.





Amerikaanse sleeën

Roger Eeckhout was als jarenlang zaakvoerder van Ceremonieën Roger uit Meulebeke in de streek een bekend figuur. Met zijn oldtimers, bussen, Franse wagens, Amerikaanse sleeën en superlange limousine verzorgde hij talloze huwelijken en feesten. Twee jaar geleden leverde het bedrijf nog de bus voor de kampioenenviering van Club Brugge. "Hij was gebeten door de automicrobe en had een passie voor mooie wagens en oldtimers", klinkt het bij de familie. "Hij liep nog altijd graag tussen de auto's en was nog van alles op de hoogte. Hij was zo trots op een nieuwe ceremoniebus die onlangs was aangekocht. Gewoon eens rondtoeren met zijn BMW, daar hield hij van. Dat was vanmiddag ook het geval. Spijtig dat we hem nu op zo'n manier moeten afgeven." Roger was gehuwd met Suzanne Verheyen (86) en laat ook dochters Chantal (56), die het ceremoniebedrijf voortzette, en Sonja (60) achter.





Door het ongeval bleef het treinverkeer tussen Lichtervelde en Deinze urenlang onderbroken. De trein kwam na de aanrijding pas enkele honderden meters verder tot stilstand. Zo'n honderd treinreizigers moesten naar het station van Tielt geëvacueerd worden. Daar brachten vervangbussen hen verder naar het station van Deinze.