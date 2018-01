Revue terug van weggeweest 26 januari 2018

Na tien jaar afwezigheid is er straks weer een revue te zien in Tielt. Dat is een theatervoorstelling waarbij de draak gestoken wordt met lokale (en politieke) actualiteit. Het stuk heeft nog geen titel en speeldata zijn er voorlopig ook nog niet, maar dat het asbest in het Gildhof er een prominente rol in zal spelen, lijkt evident. Initiatiefnemer en regisseur is theatermaker Stefaan De Cloet. "Het moet ludiek blijven, al mag er af en toe eens een prikje worden uitgedeeld, zonder op de man of vrouw te spelen", vindt De Cloet. Tekstschrijvers worden Severine en Piet Van Compernolle, met steun van Rudi Ailliet. De bedoeling is nog voor de verkiezingen zes voorstellingen te geven, al is het stadsbestuur daar wat minder enthousiast over. Zo is het voorlopig onduidelijk of er subsidies van die kant komen. Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) laat weten dat er overleg komt. "Het zou jammer zijn als de stad ons niet steunt, maar ook zonder subsidies gaat de revue door", reageert De Cloet. (SVR)