Retrofeestje Guidon for Life schot in de roos VDI

16 december 2018

15u39

Bron: VDI 0

Kaffee Carlito was zaterdagavond even the place to be voor wie de beentjes wilde losgooien voor het goede doel. Onder de noemer ‘Guidon for Life’ organiseerde een groep vrienden een thé dansant voor de Warmste Week. Met het initiatief steunden ze de vriendenkring van de brandwondenpatiënten van het UZ Gent.



Het idee ontstond na de Guidon Titan-retrokoers in oktober en daarom werd het feest in de Carlito ook in een retrojasje gestopt. “Heel wat mensen gaven inderdaad gehoor aan de oproep om in retrostijl te komen fuiven”, vertelt initiatiefneemster Joke Lannoo, die we nog kennen van haar deelname aan ‘De Mol’ afgelopen jaar. “Er daagden 280 mensen op en daarmee was het evenement uitverkocht. 95 procent van de aanwezigen was al van 9 uur aanwezig, dus de sfeer zat er al van vroeg in.”



De precieze opbrengst moet nog berekend worden, maar door de inkomkaarten alleen is al 1.200 euro ingezameld. “Dinsdag volgt het tweede luikje van Guidon for Life en dan gaan we met een groep van dertig à veertig mensen naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke fietsen om er het geld officieel aan Studio Brussel te overhandigen”, besluit Joke. “We zijn zeer tevreden over het verloop en we zijn blij dat dat we de vzw die we steunen zo een duwtje in de rug kunnen geven.”