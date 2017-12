Reorganisatie scholengroep plechtig afgerond 02u54 0

Vertegenwoordigers van de vier vzw's katholiek basisonderwijs die tot op heden onder scholengemeenschap SBRT vielen, hebben gisteravond een groot fusieakkoord ondertekend. Sinds 2003 werkten de zeven vrije basisscholen van Tielt, Dentergem en Markegem-Oeselgem al samen onder de vleugels van SBRT, (Scholengemeenschap Basisscholen Regio Tielt), maar die koepelorganisatie werd nu grondig hervormd. De nieuwe vzw heet Poelbergommeland en in het nieuwe organogram staan de directeurs van BLO De Vlinder, Mikado, Zeppelin, De Wijzer, De Heilige Familie, 't Nieuwland en Het Spoor netjes naast elkaar onder het hoofdbestuur, zonder dat er nog een bestuurlijke vzw zit tussen de school en het koepelbestuur. Coördinerend directeur van de hervormde scholengemeenschap wordt Pieter Devos. "Het vertrouwen is de afgelopen jaren zodanig gegroeid dat we klaar waren voor een nieuw hoofdstuk", aldus Devos. (SVR)