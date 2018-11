Rallypilote (39) wacht lange revalidatie na dodelijk ongeval 27 november 2018

02u28 0 Tielt Vicky Van de Walle uit Tielt, die zondagavond betrokken raakte bij een frontale botsing langs de N58 in Rekkem, heeft bij de klap tal van breuken opgelopen. Er wacht haar een lange revalidatie. Bij het ongeval stierf een 32-jarige man uit Roubaix, vader van een kroostrijk gezin.

Op de terugweg van de rally '6 Uren van Kortrijk' liep het zondagavond fout voor Vicky Van de Walle uit Tielt.





Volgens het parket week de 39-jarige vrouw af van haar rijvak en botste ze frontaal met de Seat Alhambra van een gezin uit het Noord-Franse Roubaix. De klap was zo hevig dat de bestuurder van de Seat, Emsut Krasniqi (32), ter plaatse stierf. Zijn 28-jarige partner en vier kinderen raakten gewond. Het dodelijk slachtoffer wordt vandaag al begraven. Ook de Skoda Octavia RS van Vicky Van de Walle liep ernstige schade op.





De vrouw werd door de brandweer bevrijd maar verkeert niet in levensgevaar. "Vicky heeft tal van breuken opgelopen", zegt haar moeder. "Ze maakt het zo goed als in de gegeven omstandigheden kan. Dit is voor iedereen een drama, zeker ook voor het dodelijk slachtoffer en zijn familie."





Baanposten

Er wacht de Tieltse een lange revalidatie. Vicky Van de Walle was afgelopen weekend aanwezig tijdens de rally '6 Uren van Kortrijk'. Verwonderlijk is dat niet, want al flink wat jaren betwist ze zelf wedstrijden, als co-pilote maar ook achter het stuur van een rallybolide. Zo staan in Zuid-West-Vlaanderen onder meer de TAC-rally en de Omloop van Vlaanderen op haar actief. Zondag stond de Tieltse eens aan de andere kant in het rallygebeuren: ze deelde blikjes Red Bull uit op de klassementsproef in Moeskroen en postte nadien op Facebook een bericht waarin ze haar bewondering uitsprak voor het werk van de baanposten op rallywedstrijden. Vicky Van de Walle is de tweede (co--)pilote die op korte tijd betrokken raakt bij een zwaar ongeval. In Vleteren verongelukte op 1 november de 22-jarige Sharon Gruwez uit Boezinge toen haar ex-vriend, bij wie ze in de wagen zat, 's nachts tegen een geparkeerde schoolbus reed. Als eerbetoon aan Sharon reed haar vader James de '6 Uren van Kortrijk' met een grote foto van de jonge vrouw op zijn Mercedes 190. (VHS)