Radio Meteor lanceert nieuw seizoen praatprogramma Sam Vanacker

10 januari 2019

12u52 0 Tielt Op zaterdag 19 januari lanceert lokale radiozender Radio Meteor een nieuw seizoen van het praatprogramma ‘@The Studio’. Om de twee weken worden er op zaterdagvoormiddag tussen 9 en 11 uur praatgasten ontvangen in de studio.

“Bij de eerste uitzending van 2019 hebben we meteen al schoon volk over de vloer”, aldus presentator Johan Laroy. “Zo komen Willy Ramboer van The Voice Senoir, Johan Vergotte van uitgeverij Bibliodroom en Karel Deknudt van Lokaal Markt Deerlijk en Roeselare langs. Verder hebben we ook enkele politici over de vloer met Michiel Vandewalle van Waregem en schepen Kris Ally van Aalter.”

Radio Meteor is te beluisteren op 105.8 FM in Tielt en op 105 FM in Aalter of online via www.radiometeor.com.