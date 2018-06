Radio Meteor in Iedereen Beroemd 13 juni 2018

02u47 0

Ook Radio Meteor is vanavond te zien in het Eén-programma Iedereen Beroemd. De zender komt als afsluiter aan bod in de rubriek waarbij de reporters van Iedereen Beroemd wekelijks op bezoek gaan bij een lokale radio. "We hebben net onze nieuwe studio in Tielt in gebruik genomen en zijn sinds kort ook in het Aalterse te horen op de nieuwe frequentie 105.0 FM", zegt Johan Laroy. "Deze zomer doen we verder ook de avondmarkt in Aalter aan, terwijl we later ook live verslag uitbrengen van op de Tieltse Feesten en Kortemark Zomert." (SVR)