Radio Bingo vecht voor terugkeer in de ether OOK RADIO CARAAD OVERWEEGT JURIDISCHE STAPPEN CHARLOTTE DEGEZELLE & SAM VANACKER

01 februari 2018

02u29 0 Tielt Financieel geruggesteund door enkele sympathisanten trekt Radio Bingo, die eind vorig jaar na 35 jaar activiteit z'n frequentie verloor, naar de Raad van State tegen de beslissing van mediaminister Sven Gatz. Ook de Tieltse Radio Caraad, die na 37 jaar uit de ether werd gehaald, overweegt dezelfde juridische stap.

De hervorming van het radiolandschap door mediaminister Sven Gatz (Open VLD) zorgde ervoor dat de 35e verjaardag van Radio Bingo eind vorig jaar eindigde met een sisser. De lokale radio kreeg te horen dat ze vanaf 1 januari 2018 uit de ether zouden verdwijnen omdat hun FM-frequentie naar Wradio ging. Het team zat in zak en as maar besliste direct dat ze zouden doorgaan.





Signaal aan Gatz

Vandaag is Bingo alleen online te beluisteren. "Maar we blijven vechten. Onze advocaat diende vorige week een dossier in bij de Raad van State", vertelt communicatieverantwoordelijke Andy Degryse. "We willen de voorbije 35 jaar niet zomaar weggooien. Ook kregen we veel reacties van verontwaardigde luisteraars en sympathisanten. Dat zette ons aan om het dossier onder de loep te nemen. We hebben voldoende elementen gevonden, waar we vandaag niet inhoudelijk over kunnen uitweiden, die we willen aanvechten. We zijn bovendien niet de eerste lokale radio die naar de Raad van State stapt. We hopen dat dit een duidelijk signaal is aan de Vlaamse regering dat er wel degelijk iets fout gelopen is."





Hoe lang de procedure zal lopen, is onduidelijk, al vrezen ze bij Radio Bingo dat die lang kan aanslepenen een pak centen kost. "We vinden het de investering waard", zegt Andy. "Gelukkig zijn er enkele sympathisanten die ons financieel steunen. Dat ze zover gaan voor ons, is een extra stimulans."





Ondertussen toont Bingo wat ze waard zijn. "Onlangs verzorgden we voor het eerst een live-uitzending vanuit het Europees Parlement in Brussel. Dat initiatief krijgt zeker een vervolg. Ook lanceerden we een eigen app, strikten we enkele nieuwe medewerkers en zijn we al volop het carnaval en de Batjes aan het voorbereiden."





Krachten bundelen

In de voetsporen van Radio Bingo overweegt ook de Tieltse Radio Caraad om naar de Raad van State te stappen. "Een tijd geleden praatten we al eens met de collega's van Radio Bingo. Dat gaan we nu opnieuw doen, want het lijkt me geen slecht idee om de krachten te bundelen", zegt voorzitter Ivan Craeye. "Maar sowieso overwegen we om net als Bingo een advocaat onder de arm te nemen en de beslissing aan te vechten. Het radiostation dat onze plaats innam voldoet niet aan de eisen. Zo zouden alle radioprogramma's eigen producties moeten zijn, maar bij radio Meteor lappen ze dat duidelijk aan hun laars."





Vanavond is een vergadering gepland met de medewerkers van Radio Caraad.





Uitspraak afwachten

Op het kabinet van minister Gatz horen we begrip voor de ontgoocheling.





"Bij een hervorming zijn er altijd winnaars en verliezers. Wie hun erkenning kwijt is, kan inderdaad naar de Raad van State stappen. Wij wachten die procedure en de uitspraak af vooraleer we de zaken herbekijken", aldus woordvoerder Eva Vanhengel.