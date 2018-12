Radio 2 nodigt bekende Tieltenaars uit op 22 december Sam Vanacker

10 december 2018

10u39 0

Op zaterdag 22 december strijkt Radio 2 neer op de Collegesite in Tielt met de ‘1.000 Klassiekers On Tour’. Voor die gelegenheid nodigt de zender tussen 13 en 16 uur een zestal bekende Tieltenaars uit in de studio.

Mol-deelneemster Joke Lannoo komt praten over vuurwerk en veiligheid, Joost Demyttenaere en Hilde Decoene komen een woordje uitleg geven over het Comité ter bevordering en instandhouding van het patatpatrimonium, schrijfster Ann De Craemer licht het Groot Vlaams Wielerwoordenboek nader toe, Leander Verdievel komt praten over Gevoel Voor Tumor en Tessa Wullaert heeft het over haar carrière in het vrouwenvoetbal. Verder komt klassiekerkenner Jan Delvaux langs en Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal ten slotte geeft een live optreden.

Nog dit: wie op zaterdag 22 december ter plaatse zijn stem komt uitbrengen maakt kans op een ticket voor een zitje in de ‘Santa in the Sky’. Deze attractie neemt deelnemers de lucht in voor een panoramisch zicht over de stad.

·