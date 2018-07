Punkrockers openen opnieuw cafeetje 17 juli 2018

02u31 0

Punkrocktrio The Dirty Scums pakt net zoals vorig jaar uit met een zondags pop-upcafeetje in Schuiferskapelle. 'In Den Schuymenden Bierpot' is op 22 juli, 29 juli en 5 augustus telkens open van 14 tot 19 uur. Het openluchtcafé is te vinden ter hoogte van de Bilkbosstraat 9 in Schuiferskapelle.





Behalve het eigen Dirty Scum-bier staat er een selectie van streekbiertjes op de kaart. (SVR)