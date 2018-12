Project Collegesite heeft eigen website Burgers kunnen plannen inkijken en opmerkingen formuleren Sam Vanacker

01 december 2018

15u56 0

Iedereen kan voortaan via de website www.collegesite.be de plannen voor de collegesite bekijken en eventuele opmerkingen formuleren. Met de lancering van de website wordt het startschot gegeven van een online inspraakronde die nog tot 18 januari loopt.

De plannen die online te vinden zijn werden oorspronkelijk in maart van dit jaar al voorgesteld door N-VA/Open VLD en Iedereen Tielt. Toen al werden er uitgebreide inspraakrondes beloofd.

Concreet gaat het om 141 appartementen, 70 serviceflats, een dienstencentrum en vierduizend vierkante meter winkeloppervlakte en een ondergrondse parking. Even zag het er naar uit dat de werken dankzij een voorlopig akkoord met de projectontwikkelaar snel gegund zouden worden, maar daar stak meerderheidspartij sp.a een stokje voor. Schepen Simon Bekaert (sp.a) vond enerzijds dat de omvang van de site niet in proportie stond tot het draagvlak van de omgeving en dat de gemeenteraad gepasseerd werd. De partij stapte naar de gouverneur en kreeg gelijk, waarna het voorakkoord met projectontwikkelaarscluster THV geschrapt werd.

Oorspronkelijk zou de site al in september online hebben moeten staan, maar de timing werd opgeschoven onder druk van CD&V. De oppositiepartij wou dat de website pas online kwam nadat alle adviesraden geraadpleegd werden en meerderheidspartij sp.a deelde die mening. Door de verkiezingen schoof de timing nog wat verder op.

In hoeverre de huidige plannen nog aangepast zullen worden, valt af te wachten. Feit is dat het dossier straks niet langer door huidig schepen van de collegesite Veerle Vervaeke (Open Vld) behandeld zal worden. In de volgende legislatuur wordt het Vincent Byttebier (CD&V) die zich ontfermt over het lot van de collegesite.