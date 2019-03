Preventieve campagne rond veilig fietsen werpt vruchten af: aantal zondaars gedaald VHS

07 maart 2019

16u27 0 Tielt Amper zes procent van de gecontroleerde fietsers in de politiezone Regio Tielt rijdt met een fiets die niet in orde is. Een defecte fietsverlichting blijft het meest voorkomende probleem.

De politiezone Regio Tielt nam naar jaarlijkse gewoonte deel aan ‘Veilig Fietsen’, de verkeerscampagne van de provincie West-Vlaanderen. “In dat kader bezochten we alle scholen”, zegt commissaris Filip Feraux. “Alle fietsen werden gecontroleerd, 820 in totaal. 516 daarvan waren in orde. Een derde kampte dus met gebreken, met een gebrekkige fietsverlichting als meest voorkomend probleem. Na ons bezoek kregen de studenten de gelegenheid om hun fiets in orde te laten brengen. Onlangs hielden we een nieuwe controleactie, waarbij we ook boetes hebben uitgeschreven. We hebben gemerkt dat onze preventieve actie nut heeft gehad: nu was amper zes procent nog in overtreding.”

Overtreders die 18 jaar of ouder zijn, kregen een onmiddellijke inning van 58 euro opgestuurd. Ouders van zondaars tussen 16 en 18 mogen een brief verwachten. Het parket beslist later of er ook voor hen een minnelijke schikking volgt.