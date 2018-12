Pot met frietvet zorgt voor brand op appartement LSI

Op de tweede verdieping van een appartementsgebouw op de hoek van de Brugge- en de Kerkstraat in het centrum van Tielt is donderdagavond rond 16u45 brand uitgebroken. De jonge bewoner liet een pot met vet te lang op het vuur staan waardoor de pot oververhitte en in brand vloog. De bewoner reageerde wel alert en kon met een doek het vuur doven. De brandweer van de zone Midwest zorgde nog voor controle en ventilatie. “Als een frietketel zijn temperatuur bereikt, slaat dat uit. Maar bij een pot met vet die op het vuur staat, is dat niet het geval”, waarschuwt Robert Hoste van de brandweer. “De pot moet de gebruiker dus in de gaten houden. Dat gebeurt veel te weinig. Het is al de derde gelijkaardige brand in evenveel maanden tijd in Tielt.” De schade bleef dit keer beperkt. De bewoner kreeg wat rook binnen en ging preventief op controle naar het ziekenhuis.