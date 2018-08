Postzegelbeurs in Europahal 23 augustus 2018

De Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars Tielt organiseert op zondag 2 september naar jaarlijkse gewoonte een postzegelbeurs in de Europahal. Tegelijk is er in de voorhal en in de cafetaria opnieuw een Erfgoedbeurs. Beide beurzen zijn gratis. (SVR)