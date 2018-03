Poolse wielrensters komen generaal Maczek eren 26 maart 2018

Naar aanleiding van de wielerwedstrijden Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen zijn de dames van het BCM Nowatex Ziemia Darlowska in onze streek. Het gaat om een ploeg dameswielrensters die in hun land tot de nationale top behoren en sinds kort gesponsord worden door vastgoedgroep POC Partners uit Pittem. Alvorens zich voor het eerst op de Vlaamse kasseien te wagen, trokken ze naar het Generaal Maczekplein, waar ze in aanwezigheid van een delegatie Poolse journalisten en politici een bloemenkrans neerlegden aan het tankmonument. "We zijn heel blij dat we de kans krijgen om onze beroemde landgenoot te huldigen die deze streek bevrijdde van de Duitsers", zeggen de zussen Daria en Wiktoria Pikulik. Vooral oudste zus Daria (21) heeft al een indrukwekkend palmares op haar naam staan. Zo behaalde ze een vierde plaats in het omnium van het WK Baanwielrennen in Hong Kong en deed ze mee aan de Olympische Spelen in Rio. "Het allermooiste is dat we volgende week in deze stad aan de start mogen staan van Dwars door Vlaanderen. In Polen tellen de wedstrijden toch een pak minder kilometers en kasseien hebben we niet. Het wordt een enorme uitdaging, maar dat het een goede leerschool wordt lijdt geen twijfel." Vastgoedgroep POC Partners is bezig met een bouwproject in de Poolse badplaats Darlowo, de thuisstad van het team.





