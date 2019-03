Politiezone Regio Tielt kleurt niet alleen blauw maar ook groen: eerste elektrische auto is een feit VHS

15 maart 2019

09u58 0 Tielt Duurzaamheid is geen holle slogan bij de politiezone Regio Tielt. Dat werd vrijdagmorgen nog maar eens onderstreept bij de voorstelling van een nieuweling: het wagenpark wordt uitgebreid met een eerste elektrische auto. Het voertuig, een Renault Zoë, is bestemd voor de wijkdienst.

Met een autonomie van zowat 300 kilometer is de Renault Zoë (kostprijs, uitgerust als politievoertuig: om en bij de 30.000 euro) ideaal voor de wijkdienst. “Onze mensen zijn vrij veel de baan op maar telkens voor korte ritten”, verduidelijkt commissaris Filip Feraux. “In die zin is zo’n voertuig ideaal. ’s Nachts wordt er niet mee gereden en kunnen we dus ‘bijtanken’ aan het oplaadpunt in de wijkdienst. ’s Morgens hebben we dan volle autonomie. Belangrijk aspect is, dat we onze wijkagenten met dit compacte voertuig milieubewuster op pad kunnen sturen.”

Aantal zonnepanelen wordt uitgebreid

De politiezone Regio Tielt zet al langer in op duurzaamheid. “We hebben van de verbouwingen in onze wijkdienst, gevestigd aan de Kortrijkstraat, gebruik gemaakt om daar zonnepanelen te laten plaatsen”, zegt Filip Feraux. “Dit jaar investeren we ook nog in zonnepanelen voor het dak van ons centraal politiegebouw in de Grote Hulststraat. Daarnaast komen er straks ook twee elektrische fietsen voor de wijken Pittem en Wingene. Als organisatie willen we hiermee ook ons steuntje bijdragen aan het klimaat. Bovendien is de kans groot dat we op termijn nog meer elektrische voertuigen zullen inschakelen in onze werking.”