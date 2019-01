Politie zoekt eigenaar verloren kinderwagen Alexander Haezebrouck

12 januari 2019

08u39 0

De politie van Tielt kreeg onlangs een wel heel vreemd verloren voorwerp binnen. Voor een keer ging het niet om een gestolen fiets, gevonden sleutels of een gsm, maar om een achtergelaten kinderwagen. Een voorbijganger zag de kinderwagen enkele dagen geleden in de Kortrijkstraat in Tielt staan op het voetpad, niet zo ver van het politiecommissariaat. Die persoon bracht de kinderwagen binnen bij de politie. Omdat nog steeds niemand zich gemeld heeft voor de verloren kinderwagen, postte de politie een foto van de kinderwagen op Facebook in de hoop de eigenaar toch nog te vinden. Wie de kinderwagen herkent, kan terecht bij de politiezone regio Tielt.