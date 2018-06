Politie waarschuwt voor 'alcoGOALcontroles' 16 juni 2018

02u27 5 Tielt Met een ludieke campagne met verwijzingen naar het voetbal wil de politie van de zone Regio Tielt voetbalsupporters aanzetten om een BOB te kiezen. Borden langs de invalswegen waarschuwen voor de alcoGOALcontroles voor en na de wedstrijden van de Duivels.

"Heb jij al een BOB gescoord voor de derde helft?" Met die slogan trekt de politiezone in Tielt, Ardooie, Ruiselede, Wingene, Pittem en Lichtervelde de straat op.





BOB=bankzitter

Het mikt vooral op de voetbalsupporters die de wedstrijden van de Rode Duivels op het WK op de grote schermen zullen volgen. "We vragen een BOB, een bankzitter, aan te duiden", legt diensthoofd verkeer Emerson Vijncke uit. "We doen dat met een eigen uitgewerkte communicatiecampagne rond het WK. We deden dat eerder al eens rond de Tour de France. Op die manier proberen we op te vallen. De gewone BOB-campagnes dreigen automobilisten al eens naast zich neer te leggen omdat ze al zo ingeburgerd zijn." (LSI)