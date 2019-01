Politie post filmpje op Facebook om uit te leggen waarom ‘vervelende’ verkeerscontroles nodig zijn AHK

24 januari 2019

14u17 0 Tielt De politiezone regio Tielt heeft een filmpje gepost op hun Facebookpagina van hun verkeersdienst. “Bij veel mensen worden die controles vaak als negatief aanzien, maar we willen hiermee aantonen waarom ze nodig zijn”, klinkt het bij de politie.

In het filmpje is de verkeersdienst van de politiezone regio Tielt (Tielt, Ardooie, Wingene, Ruiselede, Lichtervelde en Pittem) te zien en volg je hen vanuit het commissariaat per motor of met de auto naar een verkeerscontrole. “We willen in het filmpje uitleggen dat onze verkeerscontroles goed uitgekiend zijn”, klinkt het bij de politie. “De mensen moeten goed beseffen dat die controles er voor hun veiligheid zijn.” De prioriteiten zijn daarbij het dragen van de gordel, het bellen achter het stuur, alcohol- drugs- en snelheidscontroles en het controleren van het zwaar vervoer die nog te vaak door de stadscentra rijden of via smalle landelijke wegen. Daarnaast werkt de politie ook preventief door fietscontroles op scholen te houden. De politie werkt ook aan een opfrissingscursus verkeer waarbij ze de burgers de mogelijkheid willen geven om de nieuwe verkeersregels onder de knie te krijgen. Het knap gemonteerd filmpje kan je bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nUYqpH0D7sA