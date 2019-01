Politie eindelijk ook actief op Facebook en Instagram VHS

17u39 0 Tielt Ze zijn ferm in de minderheid, de politiezones in ons land die nog niet actief zijn op Facebook en Instagram. Sinds kort is het lijstje echter iets korter geworden, nu ook de politiezone Regio Tielt de stap heeft gezet naar de twee vermelde sociale media.

Al een hele tijd is de politiezone Regio Tielt actief op Twitter maar Facebook en Instagram waren tot dusver nog onontgonnen terrein voor de troepen van zonechef Claude Vandepitte. “Daar is nu dus verandering in gekomen”, zegt commissaris Filip Feraux. “We beseffen dat Facebook en Instagram een meerwaarde bieden in onze externe communicatie en dus springen we mee op de kar van die twee sociale media. Bedoeling is vooral, om te laten zien waar we voor staan en wat we doen. En uiteraard blijft onze website ook gewoon verder bestaan.” Met haar Facebookpagina wil de politiezone Regio Tielt interactie creëren met de burgers die in haar werkgebied (Tielt, Lichtervelde, Ruiselede, Wingene, Pittem en Ardooie) wonen. “Maar omdat we niet constant onze Facebookpagina in de gaten houden, is ze niet geschikt voor wie dringende hulp nodig heeft”, zegt Feraux. “Daarvoor is eigenlijk maar één optie de goeie: die van het noodnummer 112. Onze Facebookpagina zal gebruikt worden om preventietips mee te delen en om gevonden voorwerpen zoals fietsen, sleutels, smartphones) makkelijker aan de eigenaar te kunnen terugbezorgen. Regelmatig zullen er nieuwtjes op te lezen zijn. Op Instagram zal je dan weer nu en dan informatieve beelden kunnen vinden.”