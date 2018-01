Poëziewandeling op gedichtendag 02u48 0

Ter gelegenheid van Gedichtendag, telkens op de laatste donderdag van januari, organiseert Stad Tielt op 25 januari een poëtische winterwandeling langs de boekenwinkels in het centrum. Op de route wordt halt gehouden in Standaard Boekhandel, Oxfam-Wereldwinkel en De Traagheid, waar telkens gedichten worden gebracht door de studenten van de Afdeling Woord van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Afsluiten gebeurt in de bibliotheek bij een hapje en een drankje. De wandeling is gratis, maar inschrijven is gewenst via bibliotheek@tielt.be of 051 42 82 10. Starten kan tussen 19.30 en 20.30 uur in de bib. (SVR)