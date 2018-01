Poetsvrouw bestraft na diefstal in beautysalon 02u35 0

Een vrouw uit Aarsele is in Brugge veroordeeld tot 100 uur werkstraf voor diefstal van geld bij haar voormalige werkgever, beautysalon My Spa in Aarsele. De vrouw was er 11 jaar aan de slag als poetshulp, maar stal tussen mei en juni vorig jaar zo'n 600 euro. Ze bekende meteen in een verhoor. "Mijn cliënten vertrouwden haar blindelings en hadden nooit gedacht dat zij het geld zou ontvreemden. De beklaagde was zelfs deel van de familie. Maar week na week verdwenen briefjes uit de portefeuille. Mijn cliënten zijn geschokt", sprak hun advocaat tijdens de pleidooien. De uitbaatser kreeg 300 euro morele schadevergoeding, de echtgenoot en dochter elk 1 euro morele schadevergoeding. Het geld is intussen terugbetaald. (BBO)