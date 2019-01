Poëtische winterwandeling op Gedichtendag Sam Vanacker

16 januari 2019

11u26 0 Tielt Ter gelegenheid van Gedichtendag op donderdag 31 januari organiseert de bibliotheek in samenwerking met de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord opnieuw een poëtische winterwandeling.

In groepjes van maximum twintig deelnemers wordt een wandeling van ongeveer 1 kilometer gemaakt door het centrum van Tielt. Er wordt op vier bijzondere locaties halt gehouden om naar een gedicht te luisteren. Zo wordt onder meer de Tieltse Minderbroederkerk aangedaan. Na de wandeling kunnen de deelnemers nog wat napraten in de bibliotheek bij een hapje en een drankje.

De wandeling is gratis, maar inschrijven is gewenst via bibliotheek@tielt.be of 051 42 82 10. Starten kan tussen 19.30 en 20.30 uur in de bibliotheek.